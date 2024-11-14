Студенты колледжа в Красногорске познакомились с профессиями в туризме

Мероприятие «День карьеры» провели в отеле DoubleTree by Hilton Moscow-Vnukovo Airport. В нем поучаствовали студенты колледжа из Красногорска. Они познакомились с профессиями в сфере гостеприимства.

Для будущих специалистов провели экскурсию по отелю, мастер-классы, викторины и розыгрыши. В их рамках рассказали о работе в сфере гостеприимства.

Поддержку организации оказал Hilton Garden Inn Moscow New Riga 4*. Такое взаимодействие важно для качественной подготовки квалифицированных кадров для индустрии гостеприимства.

По мнению участников, «Дни карьеры» дают студентам и преподавателям колледжа возможность получить опыт и знания, которые им пригодятся в будущем.

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