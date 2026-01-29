Студенты колледжа помогли в расчистке снега у соцучреждений Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск учащиеся колледжа «Подмосковье» выступили с инициативой помочь в уборке снега на территориях социально значимых учреждений. Общими усилиями студентов и преподавателей уже приведены в порядок подходы к 24 объектам, среди которых детские сады, медицинские учреждения и другие.

В добровольческой акции задействованы более 30 студентов и пять педагогов колледжа. Ранее участники инициативы навели порядок на пешеходных дорожках и у входов в два дошкольных учреждения — детские сады № 24 и № 9, расположенные в деревне Ложки.

Как отметили преподаватели колледжа, идея оказать помощь появилась у самих студентов, которые обеспокоились ситуацией, сложившейся из-за продолжительных снегопадов. Учащиеся предложили сформировать добровольческие группы для расчистки территорий, а преподаватели учебного заведения поддержали это предложение.

«Хочу от всей души поблагодарить наших замечательных студентов колледжа „Подмосковье“! В такие снежные дни особенно чувствуется, как важно держаться вместе и поддерживать друг друга. Эта молодежная инициатива — лучший пример того, что настоящая зима нас не пугает, а объединяет», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

По всем вопросам, связанным с уборкой территорий, жители городского округа могут обратиться на горячую линию главы по телефону: 8-800-201-67-47.