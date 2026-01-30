Студенты колледжа помогли убрать снег во дворе в Клину

В «Колледже Подмосковье» вместо занятий прошла уборка снега. Студенты специальности «логистика», «графический дизайн», «электрика» и «мастер ЖКХ» предложили свою помощь в ликвидации последствий снегопада. Они очистили от снега тротуары, парковку и детскую площадку во дворе на улице 60 лет Комсомола в городе Клин.

Четверокурсник Леня Логинов, который ездит на учебу из Солнечногорска, поделился своими впечатлениями: «Мы здесь все здоровые парни, физической активности не боимся. На этой неделе уже чистили остановки, территорию у школ и детских садов. Готовы еще помогать».

Двор между домами № 6/7, 7/6к1, 7/6к2 и 7/6к4 считается проблемным: много построек и всего один въезд. На уборку также привлекли два маневренных трактора JCB. В ближайшее время снег вывезет МАУ «Чистый город».

В общей сложности в уборке снега приняли участие 60 студентов. Их также напоили чаем и накормили булочками.