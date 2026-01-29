Студенты колледжа помогли коммунальным службам в уборке снега в Истре

В городском округе Истра сильный снегопад создал дополнительные трудности для коммунальных служб. За три дня в некоторых местах высота снежного покрова достигла 30 сантиметров и более, а осадки продолжались.

На помощь коммунальным службам пришли волонтеры — студенты и преподаватели Истринского профессионального колледжа (филиала ГГТУ). Будущие педагоги по собственной инициативе вышли на расчистку дворов.

За три часа десять студентов и два преподавателя освободили от снега подъездные пути, парковки и пешеходные дорожки в более чем десяти дворах на улице 9-й Гвардейской дивизии. Они также помогли расчистить территорию у детского сада.

Молодые люди работали слаженно и с пониманием важности задачи. Они отметили, что хотят облегчить жизнь тем, кому сложнее всего в такую погоду: пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным жителям.

Это не первая помощь студентов в эти снежные дни. 27 января восемь учащихся колледжа участвовали в расчистке эвакуационных путей и территорий у корпусов Истринской клинической больницы на улицах Спортивная и Урицкого.

Текст, фото, видео: Андрей Алекин.