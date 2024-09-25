Студенты колледжа «Подмосковье» выступили на конкурсе «Большая перемена»

Студенты из колледжа «Подмосковье», представляющие районы Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки, приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена». Соревнования прошли в Липецке.

В детском оздоровительном комплексе «Прометей» собрались участники из 18 регионов страны. Колледж «Подмосковье» представили Владимир Сысоев, Майя Платон, Елизавета Брюханова, Никита Поваляев и Никита Климов.

На протяжении четырех дней студенты выполняли конкурсные задания, анализировали профессиональные кейсы и участвовали в различных мастер-классах. Программа мероприятия включала встречи с экспертами в сферах образования, просвещения и молодежной политики. Все задания полуфинала пятого сезона «Большой перемены» были посвящены Году семьи.

Одна из участниц Елизавета Брюханова отметила, что выступление в полуфинале стало не только вызовом, но и дало возможность для обучения. Она подчеркнула, что конкурс помог им развить навыки командной работы и раскрыть свои творческие способности.

По итогам полуфиналов, которые проходили в разных округах России, будут определены 600 финалистов среди студентов среднего профессионального образования. Заключительный этап конкурса запланирован на ноябрь.

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