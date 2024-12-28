Студенты колледжа «Подмосковье» провели новогодние квесты

В преддверии зимних каникул в колледже «Подмосковье» активисты студенческого совета организовали множество мероприятий. Самыми запоминающимися событиями стали поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также выступления талантливых студентов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, отдельного внимания заслуживает музыкально-развлекательное шоу «Как-то раз под Новый год». Студенты продемонстрировали свои таланты, исполнив любимые новогодние мелодии.

В конце мероприятия провели флешмоб. Участники водили хоровод вокруг елки под песню «В лесу родилась елочка». А затем Дед Мороз и Снегурочка раздали студентам сладкие подарки.