Студенты колледжа «Подмосковье» провели новогодние квесты

В преддверии зимних каникул в колледже «Подмосковье» активисты студенческого совета организовали множество мероприятий. Самыми запоминающимися событиями стали поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также выступления талантливых студентов.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, отдельного внимания заслуживает музыкально-развлекательное шоу «Как-то раз под Новый год». Студенты продемонстрировали свои таланты, исполнив любимые новогодние мелодии.
В конце мероприятия провели флешмоб. Участники водили хоровод вокруг елки под песню «В лесу родилась елочка». А затем Дед Мороз и Снегурочка раздали студентам сладкие подарки.
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