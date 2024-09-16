Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие во всероссийском IT-диктанте

Студенты структурных подразделений колледжа «Подмосковье» поучаствовали во всероссийском IT-диктанте. Ребята из Клина, Химок, Солнечногорска и Лобни ответили на вопросы теста.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, студенты проверили свои знания в заданиях разного уровня сложности: от базовых навыков работы с компьютерной техникой и интернет-ресурсами до блокчейна и интернета вещей. Цель диктанта — оценить уровень цифровых компетенций участников и их владение как базовыми, так и продвинутыми IT-навыками.

«Студенты успешно справились с заданиями и продемонстрировали высокие результаты. Каждый участник получил сертификат, подтверждающий уровень владения цифровыми навыками», — добавили в ведомстве.

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