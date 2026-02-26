Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в пресс-конференции в ТАСС

25 февраля команда медиацентра колледжа «Подмосковье» участвовала в пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре государственного информационного агентства ТАСС. Мероприятие было посвящено трансформации системы среднего профессионального образования и новому образу рабочих профессий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

На конференции выступили ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, а также представители бизнеса и некоммерческого сектора.

Участники обсудили ключевые аспекты развития системы среднего профессионального образования, включая реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Они проанализировали растущий спрос на рабочие профессии и выделили успешные модели взаимодействия между государством и бизнесом, которые способствуют повышению качества подготовки квалифицированных кадров.

Студенты колледжа «Подмосковье» получили возможность задать вопросы экспертам и попробовать себя в роли журналистов. Они взяли интервью у ректора ИРПО Сергея Кожевникова и подготовили фото- и видеоматериалы. В колледже отметили, что мероприятие позволило студентам увидеть изнутри работу профессиональных журналистов и приобрести ценные практические навыки медиасопровождения значимых событий.