Студенты колледжа «Подмосковье» поработали волонтерами на выставке «Россия»

Студенты колледжа «Подмосковье» в качестве волонтеров приняли участие в работе Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Ребята активно помогали организаторам различных мероприятий, а также выступали гидами для множества посетителей.

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, задания, которые выполняли студенты были не только интересными, но и требовали творческого подхода.

«Участие в таких мероприятиях позволило волонтерам получить ценный опыт общения с незнакомыми людьми, развить коммуникативные навыки и, конечно, насладиться красотой и масштабами самой выставки», — добавили ведомстве.

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