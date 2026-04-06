Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в чемпионате гостеприимства

С 30 марта по 3 апреля 2026 года в Салехарде (ЯНАО) прошел IV Межрегиональный чемпионат гостеприимства – 2026. Мероприятие состоялось на базе Ямальского многопрофильного колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В чемпионате приняли участие студенты из различных регионов, включая представителей колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты четвертого курса специальности «Гостиничное дело» и первого курса специальности «Туризм и гостеприимство» из колледжа «Подмосковье» продемонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе. По итогам соревнований студентка четвертого курса Диана Ярош заняла первое место в компетенции «Администрирование отеля». Студентка первого курса Дарья Гостенкова также заняла первое место, но в компетенции «Специалист службы обслуживания номерного фонда».

Жюри отметило и выступление студента четвертого курса Михаила Компанейщикова, который впервые участвовал в соревнованиях по компетенции «Ресторанное дело» и показал отличный профессиональный потенциал.