Студенты колледжа «Подмосковье» поддержали людей с РАС

С 30 марта по 3 апреля студенты колледжа «Подмосковье» провели масштабную кампанию в поддержку людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и инклюзивных ценностей. Мероприятия были организованы в рамках Всероссийского проекта «Люди как люди», о чем сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

На протяжении недели участники проводили различные акции, чтобы разрушить стереотипы и сформировать культуру взаимопонимания. Программа включала в себя раздачу информационных материалов о распространенных мифах об аутизме, мастер-классы по арт-терапии, кинопоказы фильмов о жизни людей с РАС с последующими открытыми дискуссиями, а также конкурс тематических стендов.

Особое внимание было уделено международной инициативе «Зажги синим». В рамках акции студенты, преподаватели и волонтеры Школы социальной инклюзии провели тематические фотосессии и продолжили просветительскую работу. Синий цвет стал символом события, напоминая о важности терпимости, открытости и принятия каждого человека без исключений.

Главная цель проекта — привлечь внимание общества к особенностям людей с аутизмом и показать, что РАС встречается гораздо чаще, чем принято считать. Проект также стремится доказать, что при готовности общества к диалогу и поддержке люди с аутизмом могут полноценно учиться, работать и выстраивать дружеские отношения.