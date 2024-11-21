Студенты колледжа «Подмосковье» победили во всероссийских научных конкурсах

Студенты колледжа «Подмосковье» успешно представили свои проекты на двух всероссийских конкурсах: XVII Тимирязевском конкурсе «АПК — молодежь, наука, инновации» и XXII конкурсе «ЮНЭКО-2024», посвященном культурному наследию и экологии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
По данным ведомства, студенты колледжа продемонстрировали высокий уровень подготовки. Мирослава Венцеславская стала победителем конкурса «ЮНЭКО-2024», Алена Маркина заняла второе место, а Тимофей Петров удостоен диплома II степени на конкурсе «АПК — наука, молодежь, инновации».
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