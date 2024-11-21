Студенты колледжа «Подмосковье» победили во всероссийских научных конкурсах

Студенты колледжа «Подмосковье» успешно представили свои проекты на двух всероссийских конкурсах: XVII Тимирязевском конкурсе «АПК — молодежь, наука, инновации» и XXII конкурсе «ЮНЭКО-2024», посвященном культурному наследию и экологии. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.