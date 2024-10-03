Студенты колледжа побывали на экскурсии в управлении МВД по Ленинскому округу

С работой сотрудников управления министерства внутренних дел познакомились студенты профессионального колледжа «Московия» в Ленинском округе. Ребята увидели экипировку и узнали о деталях работы правоохранителей.

Экскурсию для студентов направления «Правоохранительная деятельность» провели действующие сотрудники УМВД по Ленинскому городскому округу. Они рассказали, как поступить на службу, в чем заключается их работа и какие социальные преимущества дает служба в МВД.

Также ребята побывали в дежурной части, примерили экипировку полицейских, познакомились со служебными собаками и посмотрели фильм о Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.

Кроме того, студенты побывали в тире и узнали о сотрудниках УМВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Мы уже не в первый раз проводим экскурсию для студентов колледжа „Московия“, которым хотим дать максимально четкое представление о работе нашего подразделения и о том, в каких направлениях они могут двигаться, начав свой путь в должности сотрудника управления внутренних дел. Кроме нас, ребята будут общаться с сотрудниками дежурной части, кинологической службы, увидят, как все здесь устроено», — прокомментировала инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД по Ленинскому городскому округу Анастасия Быкова.

Отметим, что ранее студенты «Московии» были на экскурсии на производственном объединении «Албес».

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