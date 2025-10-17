Студенты колледжа «Коломна» смогут пройти практику в ДГХ

В Коломне департамент городского хозяйства организовал познавательную экскурсию для студентов колледжа «Коломна». Эти ребята обучаются по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Во время экскурсии студенты узнали много интересного о работе управляющей компании и ее значимости для комфортной жизни жителей города. Они получили полную информацию о сегодняшних задачах организации, возможности пройти практику прямо на рабочих местах, перспективах устройства на работу и открытых вакансиях.

Теория, которую студенты усвоили в колледже, была подкреплена практическими занятиями. Опытные специалисты научили ребят работать с новыми материалами и технологиями, включая пайку и установку пластиковых труб.

«Сегодняшняя экскурсия стала отличным примером продуктивного сотрудничества образовательной организации и работодателя. Мы видим свою миссию не только в обслуживании жилых домов, но и в подготовке высококвалифицированных специалистов. Уверен, что полученный студентами опыт станет хорошим стартом для успешной карьеры в сфере ЖКХ», — отметил гендиректор управляющей компании Алексей Резников.