Студенты колледжа из Одинцова пройдут стажировку в крупном российском банке

В понедельник, 16 марта, в Университетском колледже, расположенном в Одинцове, состоялась профориентационная встреча студентов специальности «Банковское дело». Ребята встретились с экспертами по управлению персоналом одного из крупнейших банков страны.

Основной блок встречи был посвящен карьерным перспективам в структурах банка. Специалисты подробно рассказали студентам о действующих программах практики и стажировки, а также о возможностях трудоустройства в филиальной сети банка после окончания колледжа.

Особое внимание было уделено практическим навыкам трудоустройства. Эксперты разобрали типичные ошибки при составлении резюме, дали рекомендации, как заинтересовать потенциального работодателя с первых строк, и провели индивидуальную работу с выпускниками по заполнению реальных анкет.

По завершении встречи сотрудники банка организовали интеллектуальную викторину.