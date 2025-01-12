Студенты колледжа искусств украсили стены библиотеки в Можайске

Зал Можайской библиотеки теперь украшают сцены из романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Их создали вручную студенты Рузского филиала Московского губернского колледжа искусств.

Работа выполнена в рамках культурного кода, разработанного Министерством культуры и туризма Московской области специально для Можайского округа. Уникальная роспись не только отражает историческое наследие региона, но и стилистику великого произведения Льва Толстого. На стенах зала можно увидеть не только черно-белые иллюстрации, но и знаменитые цитаты из романа.

Сейчас работа над проектом близится к завершению — осталось расписать две колонны в центре зала.

Директор учреждения Наталья Соина подчеркнула, что гости смогут любоваться иллюстрациями, просто переступив порог библиотеки. Она также отметила, что роспись стен проводилась так, чтобы не мешать удобству читателей.

Кроме того, в библиотеке планируют создать зону комфортного пребывания для посетителей. Здесь можно будет не только выбрать книгу или посетить мероприятие, но и насладиться чашкой кофе или чая в уютной творческой атмосфере.