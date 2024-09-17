Студенты колледжа «Энергия» встретились с работодателями Ногинска

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, сотрудники отделов кадров предприятий города рассказали будущим выпускникам о перспективах работы в компаниях, производстве и продукции. Также студентам предложили актуальные вакансии.

«Студенты смогли узнать о возможностях трудоустройства, карьерного роста и условиях работы. Особый интерес вызвали вопросы, связанные с заработной платой и профессиональным развитием», — добавили в ведомстве.

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