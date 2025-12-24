Студенты колледжа «Энергия» в Подмосковье передали новогодние подарки бойцам СВО

Центр оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» в Подмосковье подготовил письма и подарки для бойцов СВО, которые проходят лечение в госпитале. Акцию провели вместе с областной организацией всероссийского общества инвалидов в Реутове.

Как рассказали в региональном Минобразования, студенты и представители общества инвалидов совместно создали послания с добрыми пожеланиями для военнослужащих к Новому году. Всю неделю первокурсники готовили письма и открытки для бойцов, которые сейчас восстанавливают здоровье в госпитале.

Все наборы передали в медучреждение. Организаторы отметили, что такая поддержка очень важна для военнослужащих.

«Мы верим, что такие простые, но искренние послания помогают нашим защитникам чувствовать связь с домом и придают сил для скорейшего выздоровления», — отметили в учебном заведении.