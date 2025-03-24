Студенты колледжа «Энергия» в Балашихе поучаствовали в субботнике

В Балашихе продолжается месячник чистоты, направленный на приведение городских территорий в порядок после зимы. Работы по благоустройству продлятся до 15 апреля.

Управляющие компании активно очищают тротуары, газоны, внутридворовые проезды и детские площадки. В рамках месячника запланированы работы по покраске скамеек и урн, обновлению малых архитектурных форм.

К общегородской инициативе присоединились и образовательные учреждения. Студенты и сотрудники колледжа «Энергия» провели субботник, в ходе которого убрали территорию учебного заведения и выгребли прошлогоднюю листву.

Традиционно месячник чистоты начинается в апреле, но из-за раннего потепления в Балашихе уборку начали раньше. В программу входит очистка газонов, уборка и вывоз смета, спил аварийных деревьев и опиловка сухих веток, промывка дорожек и тропинок, а также малых архитектурных форм.

Это ежегодное мероприятие направлено на поддержание порядка и благоустройство городского округа.