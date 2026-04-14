Студенты колледжа «Энергия» присоединятся к акции «День без турникета»

В преддверии Единого дня открытых дверей, который состоится 18 апреля, и в рамках празднования Дня космонавтики студенты колледжа «Энергия» из Реутова, Балашихи и Богородского округа примут участие в акции «День без турникета». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

С 30 марта учащиеся вместе с наставниками посещают экскурсии на градообразующем предприятии города Реутова — Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Там студенты могут увидеть редкие экспонаты военной техники в музее предприятия: истребитель спутников, спутник-радар «Кондор» и автоматическую беспилотную версию станции «Алмаз» с радаром бокового обзора. Кроме того, обучающиеся знакомятся с моделями крылатых и баллистических ракет, космических аппаратов, подводных лодок и пусковых установок.

Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения» — одно из главных космических предприятий России и СССР. Много лет организация является основным партнером колледжа «Энергия» в реализации проекта «Профессионалитет» и стратегическим работодателем для студентов.