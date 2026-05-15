Студенты колледжа «Энергия» приняли участие в патриотической программе

14 мая студенты Центра инженерного программирования колледжа «Энергия» из Балашихи участвовали в героико-патриотической программе «В карауле — молодые деревца». Мероприятие состоялось на Аллее Победы, как сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе программы студенты почтили память героев и активно участвовали в благоустройстве памятника «Памятный знак на Аллее Победы». Участники мероприятия наводили порядок на территории у знака и общались с представителями других молодежных организаций города.

Руководство колледжа подчеркнуло, что подобная акция играет важную роль в воспитании патриотизма среди молодежи, сохранении памяти о героях и укреплении духа единства среди молодого поколения.