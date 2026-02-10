Студенты колледжа «Энергия» добились успехов на чемпионате «Профессионалы»

В колледже «Энергия» завершилась первая неделя регионального этапа Чемпионата «Профессионалы». В соревнованиях приняли участие студенты разных подразделений, которые продемонстрировали свои профессиональные навыки.

В категории «Гидрометеорологическая безопасность» все три призовых места заняли студенты балашихинского подразделения: Алена Ефросиньева, Андрей Велетнюк и Данила Лашинкер. Они показали отличные результаты и заслужили медали.

В компетенции «Малярные и декоративные работы» первое место заняла студентка второго курса Виктория Алексенко. Она уверенно справилась со всеми заданиями конкурса.

Курсанты старокупавинского подразделения колледжа также показали хорошие результаты в кинологии. Логинова Ксения завоевала бронзовую медаль, а Анастасия Блюм оказалась на четвертом месте с небольшим отрывом.

На базе колледжа также завершились соревнования среди юниоров в компетенциях «Реклама» и «Правоохранительная деятельность».

«Поздравляем всех победителей и призеров! Но мы не останавливаемся, ведь нас ждет вторая неделя чемпионата, где участников ждут новые профессиональные испытания», — сказала Наталья Рига, советник директора по воспитанию колледжа.