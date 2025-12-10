Студенты из Зарайска стали организаторами фестиваля «Перезагрузка»

Зарайск превратился в площадку современного искусства Подмосковья благодаря проведению фестиваля «Перезагрузка», организованного при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Фестиваль традиционно включает широкий спектр культурных мероприятий и образовательных проектов, привлекая внимание как туристов, так и молодых специалистов сферы туристического бизнеса и индустрии гостеприимства.