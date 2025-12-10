Студенты из Зарайска стали организаторами фестиваля «Перезагрузка»
Зарайск превратился в площадку современного искусства Подмосковья благодаря проведению фестиваля «Перезагрузка», организованного при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Фестиваль традиционно включает широкий спектр культурных мероприятий и образовательных проектов, привлекая внимание как туристов, так и молодых специалистов сферы туристического бизнеса и индустрии гостеприимства.
Особенностью нынешнего года стало вовлечение студентов зарайского структурного подразделения Луховицкого аграрно-промышленного техникума в процесс подготовки и реализации программы фестиваля.
Помимо непосредственной организационной работы студенты провели ряд мастер-классов и дискуссий, продемонстрировав свой уровень профессиональной компетенции и коммуникабельности.
«Такой практический опыт, безусловно, станет важной составляющей профессионального роста будущих специалистов отрасли туризма и гостеприимства. Подобные инициативы соответствуют целям федерального проекта „Профессионалитет“, направленного на поддержку раннего профессионализма и повышения привлекательности профессий рабочего профиля. Участие в фестивалях уровня „Перезагрузки“ помогает студентам раскрыть творческий потенциал и стать активными членами молодежной социальной среды», — отметили организаторы.