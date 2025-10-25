Студенты из Зарайска прошли в финал всероссийского конкурса «Большая Перемена»

Трое студентов Зарайского педагогического колледжа — Дмитрий Гахов, Ксения Марушкина и Алина Гусева — стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая Перемена», подтвердив свой статус лучших среди множества участников со всей страны. Этот конкурс дает возможность молодым людям проявить свои таланты, продемонстрировать навыки и реализовать свои идеи.

Успех в этом конкурсе открывает перед зарайскими студентами новые горизонты. В ближайшее время, с 17 по 22 ноября, они отправятся в Нижний Новгород, где состоится финал, на котором будет определена судьба главных наград. Здесь ребята будут бороться за победу, представляя не только себя, но и весь Зарайск.

За этим триумфом стоит труд не только самих студентов, но и их наставников — Ирины Золотых и Аллы Бирюковой. Преподаватели вложили в своих подопечных знания, опыт и веру в их силы, помогая раскрыть их потенциал.