Студенты из Зарайска победили на региональном чемпионате «Профессионалы»

Региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» собрал более двух тысяч студентов из 350 колледжей, техникумов и школ Московской области. Конкурс профессионального мастерства стал площадкой для демонстрации знаний, навыков и компетенций молодых специалистов.

Студенты Зарайского педагогического колледжа одержали победу в одной из компетенций чемпионата.

Варвара Смирнова заняла первое место в компетенции «Технологии физического развития», а Святослав Крицкий завоевал второе место. Соревнования проходили на базе Раменской школы № 35.

Студенты разрабатывали программу дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, проводили диагностическое обследование физического развития учеников и демонстрировали свои навыки проведения урока физкультуры. Кроме того, участники представили на суд жюри образовательный проект, направленный на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи.

Впереди у зарайских студентов участие еще в пяти компетенциях: коррекционная педагогика в начальном и дошкольном образовании, вожатская деятельность, физическая культура, спорт и фитнес, дошкольное воспитание, а также преподавание английского языка

Победители и призеры регионального этапа будут награждены медалями, а лучшие участники получат возможность представить Московскую область на межрегиональном чемпионате.