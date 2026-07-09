Студенты из Воскресенска провели квиз по безопасности для детей

Воспитанники Воскресенского колледжа — добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей — провели мероприятие «Безопасное лето» в одном из культурных центров Москвы. Детям рассказали о правилах поведения на улице, на воде и в повседневных ситуациях.

Мероприятие прошло в территориальном управлении «Моссовет» района Измайлово на базе Объединенного культурного и досугового центра. Главная цель — повысить уровень безопасности детей в летний период.

Участники не только слушали, но и активно обсуждали темы, задавали вопросы. Квиз включал теоретическую и практическую части: юные гости отгадывали загадки о безопасности и раскрашивали картинки с изображением спасателей. Это помогло им лучше запомнить важные правила.

В Воскресенском колледже отметили, что такие мероприятия формируют у детей ответственность и осознанное отношение к вопросам безопасности.