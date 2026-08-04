Студенты из Воскресенска прошли обучение по оказанию помощи в ЧС

Студенты Воскресенского колледжа — добровольцы местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области — приняли участие в образовательном проекте «Школа волонтера в чрезвычайных ситуациях». Обучение прошло на базе молодежного центра «Импульс».

Во время интенсивного курса участники освоили основные навыки, необходимые волонтерам-спасателям. Они учились разворачивать штаб в полевых условиях, организовывать радиосвязь и оказывать первую помощь пострадавшим.

Особое внимание было уделено практической подготовке. Студенты активно участвовали в тренировках, отрабатывали алгоритмы действий в различных ситуациях и закрепляли полученные знания на практике.

В колледже отметили, что участие в проекте стало очередным шагом в развитии добровольческого движения и подготовке компетентных волонтеров, готовых оперативно прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях.