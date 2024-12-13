Студенты из Воскресенска поучаствовали в игре ко Дню Конституции РФ

Квиз «Про Конституцию» провели в Воскресенском колледже. В нем поучаствовали 70 студентов.

Организовали мероприятие специалисты молодежного центра «Олимпиец». Игру приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации.

Участниками стали 10 команд. Они проверили свои знания главного закона страны в трех раундах.

В финале команды могли удвоить заработанные баллы, воспользовавшись коэффициентами за правильность того или иного ответа.

Победителем интеллектуальной игры стала команда «Континенталь».