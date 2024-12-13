Студенты из Воскресенска поучаствовали в игре ко Дню Конституции РФ
Квиз «Про Конституцию» провели в Воскресенском колледже. В нем поучаствовали 70 студентов.
Организовали мероприятие специалисты молодежного центра «Олимпиец». Игру приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации.
Участниками стали 10 команд. Они проверили свои знания главного закона страны в трех раундах.
В финале команды могли удвоить заработанные баллы, воспользовавшись коэффициентами за правильность того или иного ответа.
Победителем интеллектуальной игры стала команда «Континенталь».
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Студенты из Воскресенска поучаствовали в игре ко Дню Конституции РФ
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