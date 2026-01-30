Студенты из Воскресенска помогли в уборке территорий детских садов

Студенты Воскресенского колледжа в микрорайоне Москворецкий провели масштабную волонтерскую акцию по расчистке снега на территориях детских садов «Снежок» и «Снежинка». Работа по уборке опасных мест и «подшефных» социальных объектов стала для ребят доброй зимней традицией после новогодних каникул.

Как рассказала заведующая структурным подразделением № 2 колледжа Людмила Тараканова, студенты с готовностью откликаются на призыв помочь городу, совмещая доброе дело с пребыванием на свежем воздухе. Акция началась с приведения в порядок особенно опасной для пешеходов лестницы у платформы Москворецкая.

На постоянном попечении волонтерского студенческого отряда теперь находятся Москворецкая гимназия, два детских сада, а также прилегающие территории — остановки общественного транспорта, магазины и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, ребята помогают в расчистке снега у нескольких социальных учреждений рядом с корпусами колледжа, включая поликлинику и реабилитационный центр «Преодоление».

Администрация колледжа планирует продолжать эту социально значимую инициативу на протяжении всей зимы, внося практический вклад в обеспечение безопасности и чистоты городской среды.