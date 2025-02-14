Студенты из Воскресенска побывали на экскурсии в химическом вузе в Иванове

Воскресенский колледж продолжает сотрудничать с Ивановским химико-технологическим университетом в рамках программы подготовки кадров для химической промышленности. Студенты колледжа, обучающиеся по целевой программе от филиала «Воскресенские минеральные удобрения» компании «Уралхим», побывали в вузе на экскурсии.

Учащиеся получили возможность ознакомиться с историей университета, его образовательными возможностями, учебными лабораториями и научными установками.

После экскурсии состоялась встреча с проректором по учебной работе Ольгой Смирновой. Основным темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в формате «колледж-вуз-работодатель». Участники встречи рассмотрели возможности создания совместных образовательных траекторий, которые позволят учащимся колледжа более эффективно интегрироваться в высшее образование.