Студенты из Воскресенска победили на региональном этапе чемпионата по профмастерству

Воспитанники Воскресенского колледжа Георгий Микоша и Руслан Валеев стали лидерами регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Они также одержали победу на чемпионате высоких технологий Московской области — 2025.

Студент Воскресенского колледжа Руслан Валеев стал первым в дисциплине «Предпринимательство», а Георгий Микоша завоевал второе место в направлении «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории».

Напомним, что соревнования «Профессионалы» организуют в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Состязания проходят в четыре этапа: отборочный, региональный, межрегиональный и финал.

Отметим, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Московской области создали все условия для качественного обучения детей и подростков в образовательных учреждениях. Особое внимание в регионе уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию молодежи.