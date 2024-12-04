Студенты из Воскресенка побывали на встрече с певцом Shaman

Студенты-волонтеры Воскресенского колледжа посетили Дом Правительства Московской области. Там состоялась встреча с губернатором региона Андреем Воробьевым и певцом Shaman.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы молодежной политики и самореализации. Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо поддерживать инициативы молодежи и развивать креативные индустрии в Подмосковье.

Губернатор отметил, что на встречу приехало очень много активистов, занимающихся в регионе волонтерской и патриотической деятельностью. «Важно, чтобы были такие люди как вы, кто готов помогать и поддержать в сложной ситуации», — сказал Андрей Воробьев.

Певец Shaman поделился с молодыми людьми своим опытом и дал им несколько важных рекомендаций. Он призвал ребят добиваться своих целей, не опасаясь препятствий на этом пути.

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