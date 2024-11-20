Студенты из Волоколамска побывали на благотворительном казачьем балу

При поддержке всероссийского казачьего общества и всероссийского движения «Мы вместе» в Екатерининском зале музея «Царицыно» организовали благотворительный казачий бал. Участниками мероприятия стали студенты из Волоколамска. Собранные средства направят в помощь бойцам СВО.

В Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» состоялся благотворительный казачий бал. Торжественное мероприятие объединило студентов Волоколамского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени Кирилла Разумовского, Первого казачьего университета, Морозовского университетского казачьего корпуса, Московского Президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова, воспитанников казачьих кадетских классов и образцового хореографического ансамбля «Анима», а также учащихся московских школ № 2089 и № 1367.

Ректор Первого казачьего университета Арсений Миронов подчеркнул, что такие благотворительные вечера укрепляют связи между университетами, школами и казачьими корпусами. Он рассказал собравшимся о программе бакалавриата вуза и о конкурсе «Казачество на службе Отечеству».

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