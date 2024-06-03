Студенты из Ступина победили на конкурсе проектов от «Мособлгаза»

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты Ступинского техникума имени Туманова приняли участие в конкурсе проектов «МАВР: Мастерская Аварийно-Восстановительных Работ». Они заняли первое место.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенты приняли участие в конкурсе под руководством преподавателя Артема Байкова. За победу команда получила сертификат на сумму 100 тысяч рублей.

Студенты создали 3D-модель автомобиля в специальной программе, а затем сделали прототип при помощи платформы Arduino. Аппарат запрограммировали так, чтобы он мог автоматически двигаться по черной линии и делать нужные остановки

Конкурс провел «Мособлгаз» в рамках реализации плана спортивно–массовых, культурных и других социальных мероприятий на 2024 год.

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