Студенты из Солнечногорска посетили ресторанный холдинг «354»

Студенты колледжа «Подмосковье», обучающиеся по специальностям гостиничного, поварского и кондитерского дела, посетили производственные цеха и познакомились с командой ресторанного холдинга «354», который включает в себя множество успешных ресторанов и развлекательных заведений. Экскурсия прошла на территории Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Директор по персоналу известной ресторанной группы «Васильчуки», работающей в Москве и Подмосковье, поделилась с учащимися ценными знаниями о бизнесе. Также со студентами пообщался шеф-повар компании, который рассказал о секретах успеха в своей профессии.

«Студенты получили уникальную возможность узнать о лучших практиках в сфере обслуживания и ресторанного бизнеса, а также задать вопросы опытным специалистам. Надеюсь, что эта экскурсия станет важным шагом на пути к формированию будущих профессионалов, готовых к вызовам современного рынка труда», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Экскурсию организовал отдел туризма администрации городского округа Солнечногорск вместе с колледжем «Подмосковье» в рамках муниципального проекта «Наши кадры» и инициативы «Единой России» под названием «Выбирай свое».

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