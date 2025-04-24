Студенты из Солнечногорска посетили производство детских площадок

Студенты Колледжа «Подмосковье» побывали на экскурсии по заводу «Феникс» в деревне Есипово под Солнечногорском. Там производят игровые системы для детских площадок, спортивное оборудование, уличную мебель.

Молодежи продемонстрировали процесс производства продукции и оборудование, а также ознакомили с условиями труда и особенностями работы. Они узнали о профессиях робототехника, оператора станка с числовым программным управлением и трехмерной печати.

«Серию профессиональных экскурсий на производства мы организуем по поручению главы Солнечногорска Константина Михалькова. Они помогают студентам ознакомиться с потенциальными местами работы на территории округа», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Руководство предприятия отметило, что приветствует специалистов с опытом в робототехнике, но также нанимает сотрудников без профессиональных знаний. Они прошли обучение на месте и сейчас успешно работают с программами для 3D-моделирования, создавая различные детали.

«Студенты были заинтересованы. Им понравилось оборудование, качество производимых нами малых архитектурных форм. Я думаю, что это может повлиять на выбор их профессии, потому что впечатление остается: я видел по их глазам, что был интерес, они задавали много вопросов. Если кто-то придет работать именно к нам, мы будем очень рады», — рассказал генеральный директор ООО «Феникс» Алексей Пучков.

На производстве трудятся жители близлежащих населенных пунктов, Солнечногорска, Зеленограда и Химок. Завод «Феникс» занимает площадь в 6000 квадратных метров. Компания предлагает широкий спектр услуг по созданию современных игровых и общественных пространств: от проектирования и дизайна до производства, установки оборудования, сервисного обслуживания и модернизации.

Проекты компании реализованы в различных регионах России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Тамбов, Воронеж, Челябинск, Уфу и другие города, а также в Казахстане.