Студенты из Солнечногорска посетили производство бутилированной воды

Экскурсию на предприятии «Королевская вода», расположенном в деревне Ложки под Солнечногорском, провели для студентов колледжа «Подмосковье». Ребята познакомились с производством бутилированной воды, узнали об условиях труда и перспективах карьерного роста.

Мероприятие организовали в преддверии праздника труда по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова.

«Мы показали студентам современное производство и условия труда, которые возможны на территории муниципалитета. В будущем они смогут рассмотреть это предприятие как потенциальное место работы», — рассказал депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Степан Козлов.

Компания «Королевская вода» успешно функционирует в Солнечногорске более 30 лет и зарекомендовала себя как один из крупнейших производителей бутилированной воды в России. На предприятии трудится свыше 100 сотрудников, более половины из которых — жители округа.