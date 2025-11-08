Студенты из «Школы общественного контроля» проверили учебные заведения в Красногорске
В Красногорске прошел практический модуль всероссийского проекта «Школа общественного контроля». Студенты вузов, будущие общественные инспекторы, закрепили теоретические знания на конкретных примерах.
Организаторы мероприятия — представители Общественной палаты России и Московской области — рассказали участникам о том, как проверять готовность школ, детских садов, колледжей к учебному году.
Первой площадкой для проверки стала школа № 19. Гости осмотрели учебные классы, актовый и спортивный залы, а также проверили организацию безопасности и питания для детей. Приятная новость, как выяснилось, подмосковные повара используют на кухне свежие продукты, а не полуфабрикаты. Также гости посетили исторический музей школы и детский сад № 49, где осмотрели группы, пищеблок и игровые уголки.
Напомним, проект «Школа общественного контроля» стартовал в мае. Он направлен на подготовку кадрового резерва общественных инспекторов. Задачи школы — повышение правовой грамотности молодежи и вовлечение их в социально-политические гражданские процессы в стране.
Итоги работы за 2025 год общественные инспекторы подведут в декабре на форуме, посвященном 20-летию Общественной палаты России.