Студенты из «Школы общественного контроля» проверили учебные заведения в Красногорске

Организаторы мероприятия — представители Общественной палаты России и Московской области — рассказали участникам о том, как проверять готовность школ, детских садов, колледжей к учебному году.

Первой площадкой для проверки стала школа № 19. Гости осмотрели учебные классы, актовый и спортивный залы, а также проверили организацию безопасности и питания для детей. Приятная новость, как выяснилось, подмосковные повара используют на кухне свежие продукты, а не полуфабрикаты. Также гости посетили исторический музей школы и детский сад № 49, где осмотрели группы, пищеблок и игровые уголки.