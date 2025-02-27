Студенты из Шатуры стали призерами областного этапа чемпионата «Профессионалы»

Учащиеся Шатурского энергетического техникума выступали на чемпионате по профессиональному мастерству в компетенции «Изготовление прототипов (аддитивное производство)». Так называется процесс создания физического объекта по трехмерной компьютерной модели.

Теперь студенты продолжают подготовку к всероссийскому чемпионату «Профессионалы». Под руководством опытных наставников они осваивают необходимые для выполнения конкурсных заданий современные технологии и методики. Ежедневные тренировки и практические занятия помогают молодым людям оттачивать свои навыки и готовиться к сложным задачам, которые ждут их на следующем этапе.

Прототипирование активно применяется в строительстве, энергетике, авиации, машиностроении, дизайне и архитектуре.

Абитуриенты смогут больше узнать о перспективных и востребованных направлениях обучения в Шатурском энергетическом техникуме на дне открытых дверей, который состоится 12 апреля.