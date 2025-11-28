Студенты из Шатуры стали медалистами всероссийского научного конкурса

Студенты Шатурского энергетического техникума Илья Леоненко и Татьяна Бабина стали медалистами всероссийского конкурса «Наука. Творчество. Духовность». За свои проекты они получили дипломы и медали.

Конкурс организовала Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Как рассказали в областном Минобразования, финал конкурса прошел в конгресс-центре «Космос» с 25 по 27 ноября. Там встретились талантливые студенты со всей России.

Татьяна Бабина выступила в номинации «Лингвистика» и выиграла диплом первой степени и медаль «За лучшую научную студенческую работу».

Илья Леоненко представил работу в секции «Экология» и получил высшую награду конкурса — медаль «Обретенное поколение». Тезисы их исследований опубликовали в сборнике Национальной системы «Интеграция».