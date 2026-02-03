Студенты из Шатуры привезли награды с Всероссийского конкурса

Студенты Шатурского энергетического техникума (ШЭТ) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лестница наук» и вернулись с наградами. Они поделились своими впечатлениями о мероприятии и рассказали о своих проектах.

Конкурс длился три дня. В первый день участников ждала ознакомительная программа с музыкальным сопровождением. Во второй день прошли защиты проектов и семинары. На третий день состоялось награждение победителей.

Студент Алексей Кожухов представил работу «Семь чудес Шатурского района». Он четко сформулировал цели и задачи своего исследования и завоевал медаль победителя.

Елизавета Попова представила исследование качества воды из уличных колонок. Она доказала, что такая вода может быть небезопасной для прямого употребления, и заняла второе место. Для нее это ценный опыт и повод для гордости.

Дмитрий Коликов отметил, что защита проекта была напряженной, а вопросы — непростыми. Его проект «Кибербезопасность в сети» направлен на защиту людей от мошенников. Дмитрий вернулся с третьим местом, новыми знаниями и эмоциями.

Все представленные проекты были интересными и ориентированы на решение реальных задач. Участие студентов в конкурсе — это вклад в будущее науки и повышение безопасности региона.