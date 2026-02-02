Студенты из Серпухова выиграли бронзу на раллийных соревнованиях

Студенческая команда Губернского колледжа стала призером престижных автоспортивных соревнований. Ребята заняли третье место в общем зачете и отличились в студенческой номинации.

На Кубке братьев Михайловых по ралли-спринту и Кубке АСК «Ралликс» серпуховская команда показала высокий уровень подготовки. Студенты сами собрали гоночный автомобиль, провели его техническую подготовку и разработали тактику выступлений.

«Этот проект — отличный пример того, как теория воплощается в практике. Ребята выполнили полный цикл работ, от чертежей до финишного флага», — рассказал руководитель команды, преподаватель Вадим Паршин.

В напряженной борьбе студент Никита Орельчиков из группы ТО-21 поднялся на пьедестал в зачете «Студенческий». Существенную поддержку команде также оказал сотрудник колледжа Михаил Гришин, чей опыт помог в подготовке.

Коллектив колледжа поздравил команду с успехом и пожелал новых достижений в автоспорте.