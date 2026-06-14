Студенты из Серпухова стали призерами всероссийского творческого фестиваля

В Хабаровске 12 июня подвели итоги финального этапа фестиваля «Российская студенческая весна — 2026». Творческие коллективы Губернского колледжа из Серпухова вошли в число лучших в России.

В направлении «Танцевальное» образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“» под руководством Джамили Старостиной продемонстрировал высокую технику, артистизм и энергетику. Артисты стали лауреатами первой и второй степени.

В направлении «Вокальное» выступила студия «Ветер перемен» под руководством Валерия Комарова. Исполнители стали лауреатами третьей степени.

«Славянский лик» в очередной раз доказал, что народный танец в их исполнении — это живое, актуальное и захватывающее искусство, способное покорять сердца экспертов и зрителей. Чистота исполнения, искренность и мощная вокальная подача позволили студии «Ветер перемен» выделиться среди сотен сильнейших голосов России и завоевать награду для Подмосковья.