Студенты из Серпухова стали призерами всероссийского форума

Две студентки Губернского колледжа стали призерами всероссийской конференции «Мой вклад в величие России», которая прошла в столице 29 марта. Жюри, состоящее из представителей ведущих вузов и кандидатов наук, высоко оценило работы, посвященные истории Серпухова и судьбе депортированных корейцев.

В форуме участвовали исследователи из Барнаула, Новосибирска, Тихвина, Южно-Сахалинска, а также представители Кубани и Кабардино-Балкарии. География участников охватила территорию от Балтики до Тихого океана.

Диплом первой степени получила Арина Рагулина. В своей работе она изучила обороноспособность Серпухова от основания города до современности. Второе место заняла Ангелина Кан с исследованием о своей родословной. Оно основано на истории потомков корейцев, депортированных в 1937 году, и посвящено формированию идентичности в современной России.

«Мое исследование вызвало большой отклик у аудитории. Для меня было важно показать, как личная история семьи вплетается в историю большой страны», — рассказала Ангелина Кан.

Подготовкой победительниц занималась педагог Арина Волкова. Будущие воспитатели дошкольного образования под ее руководством продемонстрировали высокий уровень исследовательской культуры.

«Такие победы показывают, что патриотизм для молодежи — это не абстрактное понятие, а конкретная работа с историческими архивами и памятью своей семьи», — отметила педагог.

Успех студенток стал признанием их вклада в сохранение национального наследия страны.