Студенты из Серпухова стали призерами чемпионата «Профессионалы»

В Московской области завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Студенты ГАПОУ МО «Губернский колледж» завоевали первое и третье места в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

В течение трех дней участники выполняли комплекс сложных заданий, демонстрируя навыки организации тренировочного процесса. Конкурсантам предстояло разработать и провести групповую тренировку силовой направленности с разборными штангами, провести фрагмент учебно-тренировочного занятия с новым оборудованием, а также подготовить тренировку по выполнению нормативов ГТО.

По итогам экспертной оценки первое место заняла Ангелина Курдюкова, третье место — Олеся Гордейко. При выполнении заданий студенты показали не только высокий уровень профессиональных умений, но и морально-волевые качества: упорство, целеустремленность и ответственность.