Студенты из Серпухова стали победителями всероссийского конкурса вожатых

Слет для активистов вожатского движения «Огонек» проходил в октябре во всероссийском детском центре «Смена». Серпухов представляли две команды из губернского колледжа.

Студенты в течение двух недель учились педагогическому мастерству, получали новые знания и навыки. Серпуховские команды «Расти» и «Миссия Х» выступили на конкурсе педагогических отрядов «Огонек». «Расти» одержала в нем победу и вошла в пятерку лучших среди 300 команд.

Всем участникам слета вручили свидетельства о дополнительном образовании и сертификаты. Благодаря им студенты смогут вне конкурса устроиться вожатыми в центр «Смена».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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