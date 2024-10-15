Студенты из Серпухова приняли участие в подготовке кинологических расчетов

Совместно с волонтерами поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт» студенты серпуховского колледжа отрабатывали в лесу поиск людей. Тренировки прошли с использованием собак-спасателей под руководством судьи-эксперта Российской кинологической федерации Антона Переведенцева.

Студенты отделения «Кинология» Губернского колледжа приняли участие в подготовке кинологических расчетов волонтерских отрядов поисково-спасательной службы «ЛизаАлерт». Ребята отрабатывали поиск людей в лесу в реальных условиях. Во время тренировки студенты получили новый практический опыт, освоили навыки взаимодействия с собаками-спасателями.

На базе колледжа в будущем планируют провести Всероссийские соревнования. В рамках них подготовят кинологические расчеты с участием студентов колледжа для сотрудничества с организацией «ЛизаАлерт».

Напомним, поисково-спасательную службу «ЛизаАлерт» основали 15 октября 2010 года. Это добровольческое некоммерческое общественное объединение, которое занимается поиском пропавших без вести людей.

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