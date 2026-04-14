Студенты из Серпухова приняли участие в благотворительном забеге в Калуге

Студентки третьего курса отделения кинологии Губернского колледжа Алена Зевакина и Ксения Мальцева впервые приняли участие в благотворительном забеге «Первый полет», который прошел 12 апреля в Калуге. Мероприятие, приуроченное к 65-летию полета первого человека в космос, собрало более 1000 участников. Особенностью старта в этом году стала возможность пробежать дистанцию вместе с собаками — в честь 66-летия орбитального полета Белки и Стрелки.

Серпуховские студентки вышли на дистанцию 5 км вместе со своими питомцами. «Тяжело бежать. Сначала не остановить было собак, а потом они и сами устали», — поделилась впечатлениями Алена Зевакина. Несмотря на сложности, девушкам удалось выбрать нужный темп и успешно преодолеть дистанцию. Обе участницы награждены памятными медалями.

В рамках мероприятия также организовали благотворительную акцию: участники могли пожертвовать корм для животных в местный приют. Забег стал не только спортивным событием, но и важной социальной инициативой, помогающей обратить внимание на нужды бездомных животных. Студенты отделения кинологии участвуют в подобных акциях не впервые, и эту традицию они планируют продолжать.