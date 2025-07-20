Студенты из Серпухова поучаствовали в подведении итогов молодежного проекта

В лофте «Энергомаш Парк» в Чехове подвели итоги регионального этапа проекта «ПолитЗавод». В мероприятии приняли участие и студенты Губернского колледжа из Серпухова.

Обучение на платформе Высшей партийной школы «Единой России» с марта по май прошли 544 участника, в том числе серпуховские студенты. Ребята познакомились с ключевыми направлениями: избирательные технологии, политический спич, управление общественными проектами и СММ/дизайн. Команда «Молодой гвардии» Подмосковья организовала свыше 140 мероприятий. Ребята встречались с депутатами, участвовали в деловых играх и медиа-акциях, которые помогают развивать лидерские качества и навыки.

«ПолитЗавод — это инвестиция в будущее Московской области. Мы даем молодежи, включая студентов Губернского колледжа, инструменты для развития и уверенность в своих силах!» — отметила руководитель «Молодой гвардии Единой России» Подмосковья Диана Алумянц.

На стажировки в Государственную думу, Мособлизбирком, на региональный телеканал и в местные администрации пригласили 13 победителей. Теперь участники смогут применить полученные знания на практике.

«У нашей страны есть будущее. Участники проекта, среди которых студенты Губернского колледжа, доказали, что готовы действовать и предлагать решения. Именно такие молодые люди нужны для обновления кадров в системе государственного управления!» — подчеркнул депутат Государственной думы Александр Толмачев.