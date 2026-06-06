Студенты из Серпухова посетили производственное предприятие в Протвине

Студенты первого курса ГАПОУ МО «Губернский колледж» побывали на производственной площадке ООО «ВАЛДЕКС» в Протвино. Экскурсия прошла в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и позволила будущим специалистам познакомиться с работой одного из ведущих производителей энергетического оборудования в стране.

Участниками поездки стали обучающиеся по специальностям «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки» и «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». Экскурсию организовали в рамках сотрудничества между Губернским колледжем и ООО «ВАЛДЕКС». Предприятие более двух десятилетий работает на российском рынке и занимается производством котельных установок, тепловых пунктов, энергоцентров и другого оборудования для энергетической отрасли.

Во время визита студенты познакомились с производственным процессом и посетили основные цеха предприятия. О работе на заводе им рассказали выпускники колледжа Никита Мельников и Анастасия Сергеева. Сегодня они трудятся в компании и продолжают строить профессиональную карьеру по полученной специальности.

«После окончания колледжа у нас была возможность применить знания на практике. Сейчас мы работаем на современном производстве и продолжаем развиваться в профессии», — рассказали выпускники во время общения со студентами.

Отдельной частью программы стала встреча с руководством предприятия. За круглым столом участники обсудили условия труда, возможности прохождения практики, особенности дуального обучения и перспективы дальнейшего трудоустройства. Представители компании ответили на вопросы студентов и подробно рассказали о требованиях к молодым специалистам.

По итогам визита обучающиеся групп 211Н и МО-11 получили приглашение пройти производственную практику на предприятии. Для многих студентов эта поездка стала возможностью увидеть будущую профессию в реальных производственных условиях и оценить перспективы работы на современном промышленном предприятии.